Игрок «Зенита» Мостовой: «Ноа» очень играющая команда, их тренер ставит испанскую игру

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой высказался о товарищеском матче с армянским клубом «Ноа» (0:0).

«Тяжёлый матч получился, без забитых мячей. Каких-то супермоментов не было — только в перекладину со стандартов попали и мы, и они. Хочется сказать большое спасибо за эту встречу — «Ноа» очень играющая команда.

Видимо, их тренер ставит испанскую игру — они никогда не выбивают мяч, все время пытаются разыгрывать — мне очень понравилось, как они играют. Нам было довольно интересно против них играть. Эта игра позволила отработать тактику, игру оборонительного блока, мы много перестраивались. В общем, хорошая игра получилась.

В нынешнем году «Зенит» уже провёл несколько товарищеских встреч. С одинковым счётом 5:1 были обыграны «Динамо» из Самарканда и южнокорейский «Чонбук». С минимальным счётом сине-бело-голубые одолели «Урал». А также сыграли вничью с «Аль-Фатехом» (1:1).

Вчера, 5 февраля, подопечные Сергея Семака победили катарский «Аль-Духаиль» (2:0) в рамках Кубка равноправия.