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Балотелли: Чалханоглу или Родри? Я назову турка

Балотелли: Чалханоглу или Родри? Я назову турка
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Итальянский нападающий Марио Балотелли, выступающий в составе турецкой «Адана Демирспор», высоко оценил способности полузащитника «Интера» Хакана Чалханоглу.

«Чалханоглу не является лучшим в мире, но определённо входит в тройку. Я всегда был на его стороне, считал его отличным игроком, но вешать на него ярлык лучшего пока рано, ведь можно сравнить, например, с Лукой Модричем. Если же выбирать между Чалханоглу и Родри из «Манчестер Сити», то я назову турка. Его пас в матче с «Ювентусом» – это нечто», – приводит слова Балотелли сайт журналиста Альфредо Педуллы.

В нынешнем сезоне в составе «нерадзурри» Хакан Чалханоглу провёл 27 матчей, в которых забил 11 голов и отдал три результативные передачи.

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Интер М
Милан
Окончен
1 : 0
Ювентус
Турин
1:0 Гатти – 37'    

Марио Балотелли попал в серьёзное ДТП в Италии:

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