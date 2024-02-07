Кубок африканских наций, 7 февраля: расписание игрового дня

Сегодня, 7 февраля, в 1/2 финала Кубка африканских наций состоятся две встречи. Предлагаем вашему вниманию полное расписание матчей игрового дня. Все игры в прямом эфире покажет Оkkо.

7 февраля, расписание игрового дня Кубка Африки

1/2 финала (время — московское):

20:00. Нигерия — ЮАР;

23:00. Кот-д'Ивуар — ДР Конго.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7). Финальный матч состоится в воскресенье, 11 февраля.