«Барселона» работает над трансфером Канселу на постоянной основе — Скира

Испанская «Барселона» планирует оставить защитника Жоау Канселу, арендованного у английского «Манчестер Сити», на постоянной основе. Об этом сообщил журналист Николо Скира в социальной сети Х (ранее Twitter).

Срок арендного соглашения между клубами рассчитан до конца июня 2024 года. По информации источника, португальский защитник хочет остаться и продолжать играть за «Барселону».

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В текущем сезоне испанской Примеры 29-летний Жоау Канселу провёл 19 матчей, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также на его счету шесть игр, один гол и один ассист в Лиге чемпионов. «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 50 очков за 23 матча.