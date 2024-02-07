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Шалимов: мне Угальде напоминает Дениса Давыдова

Шалимов: мне Угальде напоминает Дениса Давыдова
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Известный российский тренер Игорь Шалимов прокомментировал переход нападающего Манфреда Угальде в «Спартак» из «Твенте». По мнению специалиста, по стилю игры Угальде похож на Дениса Давыдова. Также Шалимов считает, что переплата за качественного легионера в нынешних реалиях российского футбола — это нормально.

«Очевидно, что «Спартак» искал нападающего. Вероятно, что переплатили, — но и раньше было много ситуаций, когда игроков в РПЛ брали с переплатой, потому что иначе купить было тяжело, а сейчас не переплачивать сложно. Вопрос не в переплате, а в том, что игрок покажет в сезоне. Мне Угальде напоминает Дениса Давыдова — умеет открыться, сыграть на добивании, хорошо действует в штрафной», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

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