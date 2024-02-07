Шалимов: Миранчуку дали шанс в «Аталанте», и он им воспользовался

Бывший футболист миланского «Интера» Игорь Шалимов высказался об игре российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Алексей сейчас выглядит хорошо в «Аталанте» — забивает, отдаёт. Тот случай, когда ему дали шанс и он им воспользовался. Говорить о том, что он проводит какой-то шикарный сезон, я бы не стал. Но на что бы обратил внимание — он своими действиями влияет на результат. То есть налицо эффективность.

Вопрос теперь в том, насколько стабильно Миранчук может показывать такой уровень. То есть это не вариант с Захаряном, который результативных действий не совершает, а просто не портит. Миранчук влияет на результат», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Миранчук выступает за «Аталанту» с 2020 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за бергамасков 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с итальянским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7,5 млн.