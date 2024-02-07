Комментатор Генич показал подарок от российской теннисистки Дарьи Касаткиной

Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич в своём телеграм-канале выложил фотографию теннисного мяча, подаренного ему 14-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной. Также Генич сообщил, что он сегодня, 7 февраля, впервые вживую посетил теннисный турнир.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Константина Генича.

Теннисный турнир, про который идёт речь, проходит в эти дни в Абу-Даби (ОАЭ). Это хардовый турнир категории WTA-500. Сегодня Дарья Касаткина во втором круге одержала победу над представительницей США Эшлин Крюгер (82-я в рейтинге WTA). Матч закончился со счётом 6:3, 7:5 в пользу российской спортсменки. В четвертьфинале она встретится с победителем пары Сорана Кырстя (Румыния) — Мария Саккари (Греция).