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Комментатор Генич показал подарок от российской теннисистки Дарьи Касаткиной

Комментатор Генич показал подарок от российской теннисистки Дарьи Касаткиной
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Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич в своём телеграм-канале выложил фотографию теннисного мяча, подаренного ему 14-й ракеткой мира россиянкой Дарьей Касаткиной. Также Генич сообщил, что он сегодня, 7 февраля, впервые вживую посетил теннисный турнир.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Константина Генича.

Теннисный турнир, про который идёт речь, проходит в эти дни в Абу-Даби (ОАЭ). Это хардовый турнир категории WTA-500. Сегодня Дарья Касаткина во втором круге одержала победу над представительницей США Эшлин Крюгер (82-я в рейтинге WTA). Матч закончился со счётом 6:3, 7:5 в пользу российской спортсменки. В четвертьфинале она встретится с победителем пары Сорана Кырстя (Румыния) — Мария Саккари (Греция).

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