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Обамеянг: будет здорово, если Клопп возглавит «Барселону»

Обамеянг: будет здорово, если Клопп возглавит «Барселону»
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Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг порассуждал, какую команду следует возглавить главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу после того, как он покинет английский клуб летом. Габонец работал под руководством немецкого специалиста в дортмундской «Боруссии» с 2013 по 2015 год.

«Клопп даёт любой команде всё, даёт свою энергию. Это действительно хороший тренер. И если у «Барселоны» есть шанс посотрудничать с Юргеном, то безусловно, это хороший вариант. В «Боруссии» мне было очень комфортно с ним работать. Будет здорово, если он возглавит «Барселону», – приводит слова Обамеянга Goal.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, Клопп возглавил «Ливерпуль» в октябре 2015 года. За годы работы с мерсисайдцами немецкий специалист сумел завоевать семь трофеев, в том числе выиграть Лигу чемпионов (в сезоне-2018/2019) и английскую Премьер-лигу (в сезоне-2019/2020).

На данный момент «Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Клоппа набрали 51 очко после 23 туров. Отрыв мерсисайдцев от ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», — два очка.

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