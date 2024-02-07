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Экс-тренер вратарей «Спартака»: клубу нужен классный голкипер, чтобы игроки были спокойны

Экс-тренер вратарей «Спартака»: клубу нужен классный голкипер, чтобы игроки были спокойны
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Бывший тренер вратарей «Спартака» Валерий Клеймёнов заявил, что красно-белым нужен классный голкипер.

«Спартаку нужен классный вратарь, чтобы игроки были спокойны за последний рубеж. У клуба есть селекционный отдел, они должны определить, кто подходит. Не хочу обидеть нынешних вратарей «Спартака», но Селихову, Максименко и Свинову ещё есть куда расти. Никто из этих троих не обладает таким классом, чтобы провести 15 игр без ошибок», — сказал Клеймёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, ранее сообщалось, что «Спартак» заинтересован в Илье Помазуне и переговоры с ЦСКА по трансферу находятся на достаточно продвинутой стадии. Отмечалось, что сделка, возможно, будет оформлена уже в ближайшее время, а сам переход должен состояться летом, когда закончится аренда голкипера в «Урале».

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