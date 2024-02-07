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«Спартак» уступил «Ростову» в Зимнем кубке РПЛ, пропустив три безответных мяча

«Спартак» уступил «Ростову» в Зимнем кубке РПЛ, пропустив три безответных мяча
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Завершился матч Winline Зимнего кубка РПЛ между московским «Спартаком» и «Ростовом». Встреча прошла на стадионе «Аль-Нахайян» в Абу-Даби (ОАЭ). «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию игры. «Ростов» одержал победу со счётом 3:0.

Winline Зимний Кубок РПЛ
07 февраля 2024, среда. 19:30 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
0 : 3
Ростов
Ростов-на-Дону, Россия
0:1 Чернов – 39'     0:2 Комличенко – 41'     0:3 Щетинин – 62'    

На 39-й минуте защитник ростовчан Евгений Чернов открыл счёт после неудачного выхода из штрафной в исполнении голкипера московской команды Александра Максименко. Ассист на свой счёт записал Илья Вахания. Спустя пару минут Николай Комличенко увеличил преимущество «Ростова» с передачи Роналдо. На 62-й минуте полузащитник ростовчан Кирилл Щетинин сделал счёт 3:0. Голевая в активе Ивана Комарова.

После этой победы «Ростов» единолично возглавил турнирную таблицу Зимнего кубка РПЛ, набрав шесть очков в двух играх. Для «Спартака» это был первый матч на турнире.

Турнирная таблица Зимнего кубка РПЛ
Календарь Зимнего кубка РПЛ
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