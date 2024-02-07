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Сборная Нигерии в серии пенальти обыграла ЮАР и прошла в финал Кубка африканских наций

Сборная Нигерии в серии пенальти обыграла ЮАР и прошла в финал Кубка африканских наций
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В полуфинале Кубка африканских наций встречались сборные Нигерии и ЮАР. Команды играли на стадионе «Стад де ла Пе» в Буаке (Кот-д'Ивуар). Игра началась в 20:00 по московскому времени. Матч в основное и дополнительное время закончился со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались нигерийцы (4:2). «Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок африканских наций . 1/2 финала
07 февраля 2024, среда. 20:00 МСК
Нигерия
Окончен
1 : 1
4 : 2
ЮАР
1:0 Трост-Эконг – 67'     1:1 Мокоена – 90'    
Удаления: нет / Кекана – 115'

На 67-й минуте защитник Виллиам Трост-Эконг открыл счёт, реализовав 11-метровый удар. На 88-й минуте Тебохо Мокоена сравнял счёт с пенальти. На 115-й минуте игрок ЮАР Грант Кекана получил красную карточку за фол последней надежды. Отметим, что в другой полуфинальной паре встретятся сборные Кот-д'Ивуара и ДР Конго.

Напомним, Кубок африканских наций — 2024 проходит в Кот-д'Ивуаре на шести стадионах в пяти городах (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) с 13 января по 11 февраля. В турнире принимали участие 24 национальные команды. Действующим обладателем трофея является сборная Сенегала. Наибольшее количество побед в турнире на счету национальной команды Египта (7). Финальный матч состоится в воскресенье, 11 февраля.

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