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Атлетико Мадрид — Атлетик Бильбао. Прямая трансляция
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«Атлетико» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала»

«Атлетико» заинтересован в приобретении полузащитника «Реала»
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Центральный полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос может перейти в стан одного из самых принципиальных соперников «сливочных». Об этом сообщает журналист Экрем Конур в соцсети Х (ранее Twitter).

По информации источника, «Атлетико» в предстоящее летнее трансферное окно планирует предпринять попытки по приобретению 27-летнего хавбека. Испанский игрок также интересен некоторым клубам английской Премьер-лиги и итальянской Серии А.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Себальос выступает за «Реал» с 2017 года. В нынешнем сезоне полузащитник провёл за «сливочных» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с мадридским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 9 млн.

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