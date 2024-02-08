Спортивный директор «Шанхай Шэньхуа» рассказал, почему клуб назначил тренером Слуцкого

Спортивный директор китайского «Шанхай Шэньхуа» Шиотан Скай Сун рассказал, почему клуб назначил на должность главного тренера Леонида Слуцкого.

«У нас было много кандидатов на пост главного тренера, но выбрали Слуцкого за его опыт, страсть и знания. Я знаю его уже много лет, ещё по работе в Англии. Мы периодически созванивались, говорили о футболе. Теперь надеемся на классный сезон вместе с ним», — приводит слова Суна «Матч ТВ».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

В прошлом сезоне китайский клуб занял пятое место в чемпионате с 52 очками. Победителем стал «Шанхай Порт» (63 очка).