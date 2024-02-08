Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив — Урарту. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нигерия — Кот-д'Ивуар: когда финал КАН — 2024, где смотреть прямую трансляцию

Нигерия — Кот-д'Ивуар: когда финал КАН — 2024, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

На Кубке африканских наций — 2024 определился состав участников финала. В матче за чемпионский титул встретятся сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара. 7 февраля в полуфинальных встречах нигерийцы обыграли в серии пенальти (1:1, пен. 4:2) национальную команду Южно-Африканской Республики, ивуарийцы одержали минимальную победу (1:0) над сборной Демократической Республики Конго.

Кубок африканских наций . Финал
11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК
Нигерия
Не начался
Кот-д'Ивуар
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Финальный матч КАН — 2024 Нигерия — Кот-д'Ивуар состоится в воскресенье 11 февраля и начнётся в 23:00 мск. Смотреть его трансляцию в прямом эфире можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport.

Кубок Африки — 2024 проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах страны (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро).

Турнирная сетка Кубка африканских наций
Календарь Кубка африканских наций
Материалы по теме
Определились все финалисты Кубка африканских наций
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android