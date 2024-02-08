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Нигерия — Кот-д'Ивуар: когда финал КАН — 2024, где смотреть прямую трансляцию

На Кубке африканских наций — 2024 определился состав участников финала. В матче за чемпионский титул встретятся сборные Нигерии и Кот-д'Ивуара. 7 февраля в полуфинальных встречах нигерийцы обыграли в серии пенальти (1:1, пен. 4:2) национальную команду Южно-Африканской Республики, ивуарийцы одержали минимальную победу (1:0) над сборной Демократической Республики Конго.

Кубок африканских наций . Финал Кубок африканских наций . Финал 11 февраля 2024, воскресенье. 23:00 МСК Нигерия Не начался Кот-д'Ивуар Кто победит в основное время? П1 X П2

Финальный матч КАН — 2024 Нигерия — Кот-д'Ивуар состоится в воскресенье 11 февраля и начнётся в 23:00 мск. Смотреть его трансляцию в прямом эфире можно по подписке в онлайн-сервисе Okko Sport.

Кубок Африки — 2024 проходит с 13 января по 11 февраля 2024 года в Кот-д'Ивуаре. Матчи турнира проводятся на шести стадионах в пяти городах страны (Абиджан, Буаке, Корого, Сан-Педро и Ямусукро).