Месси опубликовал пост, в котором объяснил своё отсутствие на поле в матче с Гонконгом

Нападающий «Интер Майми» Лионель Месси опубликовал пост на китайском и испанском языках, где объяснил, почему не принял участие в товарищеском матче со сборной Гонконга (4:1).

«Привет всем поклонникам и друзьям на материковом Китае и Гонконге. Как я уже говорил ранее на пресс-конференции, мне жаль, что я не смог сыграть в товарищеском матче в Гонконге из-за травмы паха. Моя травма развилась, и это причиняло болезненные чувства. Друзья, которые меня знают, поймут, что я хочу выкладываться на полную в каждой игре.

Надеюсь, что у меня еще будет возможность посетить Гонконг и порадовать болельщиков своей игрой. Также я с нетерпением жду возможности скоро вернуться на материковый Китай и разделить радость футбола с вами», — написал Месси в популярной китайской социальной сети Weibo.

Отсутствие Месси на поле в товарищеском матче вызвало массовое недовольство со стороны фанатов, а также представителей государственных структур Гонконга и Китая. Болельщики освистали аргентинца, а также нападающего Луиса Суареса, который также не появился на поле.