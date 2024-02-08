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Мбаппе получил повреждение в матче Кубка Франции за неделю до плей-офф Лиги чемпионов

Мбаппе получил повреждение в матче Кубка Франции за неделю до плей-офф Лиги чемпионов
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25-летний вингер «ПСЖ» Килиан Мбаппе получил повреждение в домашнем матче 1/8 финала Кубка Франции с «Брестом» (3:1), сообщает football.fr. На 69-й минуте игры Мбаппе стал жертвой грубого подката со стороны центрального защитника гостей Лильяна Брассье, за который тот получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля. По данным источника, в этом эпизоде Килиан получил травму лодыжки, но смог продолжить матч и доиграл до финального свистка.

«Что касается Килиана Мбаппе, посмотрим завтра. Он получил сильный удар по лодыжке. Он остался на поле, с ним всё в порядке, завтра врачи посмотрят», — приводит слова главного тренера «ПСЖ» Луиса Энрике football.fr.

10 февраля «ПСЖ» предстоит домашняя встреча Лиги 1 с «Лиллем». 14 февраля парижане на своём поле проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом Сосьедад».

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