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Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о травме Мбаппе в преддверии матча ЛЧ

Тренер «ПСЖ» Энрике высказался о травме Мбаппе в преддверии матча ЛЧ
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Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался о характере травмы форварда своей команды Килиана Мбаппе, которую тот получил в матче 1/8 финала Кубка Франции с «Брестом» (3:1). Француз повредил лодыжку, однако смог доиграть до финального свистка.

«Что касается травмы Килиана, то какие-то прогнозы можно будет делать после того, как он пройдёт обследование. Ясно одно — он получил сильный удар по лодыжке. Однако если Килиан остался на поле и смог продолжить матч — значит, всё не так плохо», — приводит слова Энрике Le Parisien.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 29 матчей во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и семью результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня этого года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 180 млн.

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