«Это сумасшествие!» Полузащитник «Зенита» Бакаев — о ценах в Эмиратах

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев, выступающий на правах аренды за «Аль-Вахде» из ОАЭ, высказался о ценах в Эмиратах. По его словам, там очень высокие ценники на жизнь.

«Сколько трачу в месяц? Здесь, в Эмиратах, реально очень дорого. Ты купил круассан – тысячи полторы. Это вообще жесть! Я не понимаю, как это работает! Это сумасшествие! Хватает ли мне тех 10 процентов, что я оставляю себе? Да, хватает. Могу в ресторан пойти. Я не балуюсь в плане того, чтобы пойти на шопинг, потому что в любом случае там ребёнок, много моментов. Но всё хватает, грех жаловаться. Сколько стоит жизнь в Абу-Даби в месяц? Я думаю, что в рублях где-то 500 тысяч. На всю семью плюс-минус. Я говорю по последним расходам. Здесь всё дорого. Я думал, что наоборот дешевле, чем в России», — сказал Бакаев в выпуске YouTube-канала Nobel.