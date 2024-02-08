«Спартак» объявил об уходе Мелёшина в минское «Динамо» на правах аренды

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе Павла Мелёшина в минское «Динамо» на правах аренды. Стороны заключили соглашение сроком на один год. Аренда не предусматривает опцию полноценного выкупа. При этом «Спартак» сможет при желании вернуть Мелёшина в состав раньше срока — ближайшим летом.

«Желаем выпускнику нашей Академии успешно проявить себя в минском «Динамо» и набраться опыта для еще более успешной игры в родном «Спартаке»!» — написала пресс-служба красно-белых.

Мелёшин является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне 19-летний форвард провёл за красно-белых семь матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 500 тыс.