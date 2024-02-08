Президент ФИФА заявил, что команды будут наказываться техническими поражениями за расизм

Президент ФИФА Джанни Инфантино выступил на конгрессе УЕФА, который проходит в Париже. 53-летний футбольный функционер заявил о необходимости введения дополнительных мер по борьбе с любыми проявлениями расизма.

«Нам придётся взять на себя ответственность. Мы будем присуждать технические поражения командам, замешанным в скандалах на расовой почве. Я также выступаю за досрочное прекращение матчей в случае инцидентов, связанных с расизмом.

На данный момент в мире много разногласий. За последние несколько месяцев мы стали свидетелями сразу нескольких инцидентов, связанных с расизмом, и мы должны приложить все усилия, чтобы положить им конец. Мы должны искоренить эту проблему. Дисциплинарные последствия должны быть обязательными для всех команд», — приводит слова Инфантино RMC Sport.