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Глава УЕФА Чеферин призвал останавливать матчи в моменты проявления расизма

Глава УЕФА Чеферин призвал останавливать матчи в моменты проявления расизма
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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций Александер Чеферин призвал останавливать матчи в моменты проявления расизма.

«Судьи должны останавливать игру. Мы должны быть более строгими на стадионах по всему миру. Я предлагаю работать всем вместе, чтобы принять очень решительную резолюцию на следующем Конгрессе ФИФА в Бангкоке», — приводит слова Чеферина Relevo в социальной сети X (ранее Twitter).

Александер Чеферин был избран на пост президента Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) 14 сентября 2016 года. 5 апреля 2023 года на очередном конгрессе УЕФА словенский футбольный функционер был переизбран главой организации на третий срок на безальтернативной основе, набрав простое большинство голосов.

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