Павлюченко — о Кудряшове: не хочется, чтобы такие яркие футболисты заканчивали карьеру

Бывший нападающий «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко высказался о Фёдоре Кудряшове, который объявил о завершении игровой карьеры.

«Время для всех наступает когда-то. Когда я заканчивал, понимал, что тяжело переношу тренировки и нагрузки. Уже не успевал в определённых моментах за молодыми ребятами. Понимал, что пользу на высоком уровне не принесу. Может, Фёдор тоже чувствует, что ему тяжело. Бывает такое, что футболисты устают от футбола. Может, это сказалось.

Он тоже уже не молодой. У него хорошая карьера. Одно дело, когда заканчиваешь карьеру в 26 лет, а другое, когда в 36. Конечно, не хочется, чтобы такие яркие футболисты заканчивали карьеру. Но мы все люди, такой момент наступает. Хочу пожелать Фёдору, чтобы он в дальнейшем нашёл себя. Он парень умный, целеустремлённый. Думаю, у него всё будет хорошо», — сказал Павлюченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.