Дьяков: Кудряшова можно поздравить с тем, какую футбольную карьеру он провёл

Бывший футболист «Динамо» и «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о карьере экс-защитника сборной России Фёдора Кудряшова, который сегодня, 8 февраля, объявил о завершении карьеры.

«Фёдор хорошую карьеру провёл в клубах и сборной России. Конечно, такой возраст, ему 36 лет, и можно было бы ещё поиграть, ведь для защитника это не возраст. Но, может быть, какие-то травмы, повреждения или просто надоело. В «Спартаке» начинал, в «Ахмате» («Тереке») долго был, за «Ростов» поиграл, поэтому классную долгую карьеру провёл. Его только поздравить с этим можно.

Ему было видней насчёт завершения карьеры. Зависит от состояния здоровья или же от моральной или физической усталости. Может быть, понимает, что организм не выдерживает и нет таких эмоций, как прежде», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, на протяжении профессиональной карьеры защитник выступал за такие клубы, как московский «Спартак», «Химки», «Томь», «Краснодар», «Терек» (ныне «Ахмат»), «Ростов», «Рубин» и «Сочи». Кудряшов является четырёхкратным обладателем серебряных медалей чемпионата России. Также футболист поиграл в турецких командах — в «Истанбуле» и «Антальяспоре».