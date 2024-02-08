Тимофей Калачёв: Джикия может помочь «Ростову» и молодым ребятам

Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв отреагировал на новости о возможном переходе к дончанам капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Для «Ростова» переход Джикии пойдёт на пользу, для Георгия может быть, тоже. В любом случае человек – игрок сборной России, значит, уровень у него достаточно высокий, кто бы что ни говорил. Я думаю, что это усиление для «Ростова». Не так много возрастных или опытных игроков в «Ростове», поэтому такой футболист всегда может помочь команде и молодым ребятам», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия интересен турецкому «Трабзонспору» и ряду клубов Российской Премьер-Лиги, в числе которых назывался и «Ростов». При этом агент защитник сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета. Футболист потерял место в основном составе красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.