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Тимофей Калачёв: Джикия может помочь «Ростову» и молодым ребятам

Тимофей Калачёв: Джикия может помочь «Ростову» и молодым ребятам
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Бывший футболист «Ростова» Тимофей Калачёв отреагировал на новости о возможном переходе к дончанам капитана «Спартака» Георгия Джикии.

«Для «Ростова» переход Джикии пойдёт на пользу, для Георгия может быть, тоже. В любом случае человек – игрок сборной России, значит, уровень у него достаточно высокий, кто бы что ни говорил. Я думаю, что это усиление для «Ростова». Не так много возрастных или опытных игроков в «Ростове», поэтому такой футболист всегда может помочь команде и молодым ребятам», — сказал Калачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия интересен турецкому «Трабзонспору» и ряду клубов Российской Премьер-Лиги, в числе которых назывался и «Ростов». При этом агент защитник сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета. Футболист потерял место в основном составе красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.

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