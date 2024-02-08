Бушманов: в «Спартаке» у Джикии сложности с Абаскалем, в «Ростове» будет игровая практика

Бывший футболист московского «Спартака» Евгений Бушманов отреагировал на новости о возможном переходе капитана красно-белых Георгия Джикии в «Ростов». Ранее в СМИ появлялась информация, что Джикия интересен турецкому «Трабзонспору» и ряду клубов Российской Премьер-Лиги, в числе которых назывался и «Ростов».

«Я думаю, что переход Джикии в «Ростов» пойдёт на пользу команде и Георгию. Для Джикии это хороший вариант. В «Спартаке» есть сложности с Абаскалем, а в «Ростове» будет игровая практика. В той ситуации, в которой находится Джикия в «Спартаке», ему стоит уходить», — сказал Бушманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия потерял место в основном составе «Спартака» под руководством Гильермо Абаскаля. В прошлом цикле он был основным игроком и капитаном красно-белых. При этом агент защитника сборной России заявлял о намерении игрока остаться в «Спартаке» до лета.