Семак оценил разгромную победу «Зенита» над командой Слуцкого

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» в рамках Кубка равноправия.
«Я думаю, хороший матч получился, достаточно жёсткий. Иногда моменты были грубые, но, слава богу, без травм. Что касается игры, то, за небольшими исключениями, моментами мы смотрелись в каких-то элементах игры не очень хорошо, но положительных моментов было гораздо больше. Очень хорошие забитые мячи, ребята сегодня молодцы, сыграли хороший матч», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
8 февраля завершился матч Кубка равноправия, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Команда из Санкт-Петербурга одержала разгромную победу — 6:0.
- 8 февраля 2024
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