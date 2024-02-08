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Семак оценил разгромную победу «Зенита» над командой Слуцкого

Семак оценил разгромную победу «Зенита» над командой Слуцкого
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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу своей команды над китайским клубом «Шанхай Шэньхуа» в рамках Кубка равноправия.

Кубок равноправия
08 февраля 2024, четверг. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
6 : 0
Шанхай Шэньхуа
Шанхай, Китай
1:0 Педро – 2'     2:0 Кассьерра – 42'     3:0 Кассьерра – 47'     4:0 дос Сантос – 54'     5:0 Кассьерра – 60'     6:0 Мантуан – 82'    

«Я думаю, хороший матч получился, достаточно жёсткий. Иногда моменты были грубые, но, слава богу, без травм. Что касается игры, то, за небольшими исключениями, моментами мы смотрелись в каких-то элементах игры не очень хорошо, но положительных моментов было гораздо больше. Очень хорошие забитые мячи, ребята сегодня молодцы, сыграли хороший матч», – передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

8 февраля завершился матч Кубка равноправия, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и китайский «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Команды играли на стадионе «Джассим Бин Хамад» в Дохе, Катар. Команда из Санкт-Петербурга одержала разгромную победу — 6:0.

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