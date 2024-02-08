Радимов: если Слуцкий чего‑то добьётся с «Шанхаем», то его нужно в «Реал» отправлять

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов прокомментировал победу сине-бело-голубых в матче Кубка равноправия с китайским «Шанхай Шэньхуа», который возглавляет Леонид Слуцкий. Напомним, российский клуб одержал разгромную победу со счётом 6:0.

«Футболисты «Зенита» — это игроки сборных своих стран. Кассьерра и Барриос — сборная Колумбии, Вендел, Клаудиньо, Артур и Педро — это второй состав сборной Бразилии. Марио Фернандес — сборная России, Нино вызывался в сборную Бразилии, Эракович выступает за команду Сербии. Разве они не должны обыгрывать китайцев? Конечно, должны!

При всём уважении к Леониду Слуцкому, если он чего‑то добьётся с этой командой, то его нужно в мадридский «Реал» отправлять. «Шанхай Шэньхуа» — это даже не уровень Первой лиги», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. Контракт тренера с клубом рассчитан до декабря 2024-го. Ранее он уже работал в двух иностранных клубах — «Халл Сити» и «Витессе». Последним клубом в карьере Слуцкого до «Шанхай Шэньхуа» был казанский «Рубин», который он тренировал с декабря 2019-го по ноябрь 2022 года.

В прошлом сезоне китайский клуб занял пятое место в чемпионате с 52 очками. Победителем стал «Шанхай Порт» (63 очка).