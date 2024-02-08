Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гронинген — Фортуна. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Будущий игрок «Реала» Эндрик: моя цель — стать кумиром для всех

Будущий игрок «Реала» Эндрик: моя цель — стать кумиром для всех
Комментарии

17-летний центральный нападающий «Палмейраса» и олимпийской сборной Бразилии Эндрик, который грядущим летом присоединится к мадридскому «Реалу», назвал свою цель.

«Моя цель — стать кумиром не только для некоторых людей, но и для вообще всех: стариков, маленьких детей, взрослых. Мои товарищи по команде не должны относиться ко мне как к 17-летнему мальчику, как к подростку… они должны относиться ко мне как к взрослому», — приводит слова Эндрика Placar.

Напомним, в минувшем сезоне Эндрик принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Материалы по теме
Одноклубник Эндрика по «Палмейрасу» высказался о будущем бразильца в «Реале»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android