Будущий игрок «Реала» Эндрик: моя цель — стать кумиром для всех

17-летний центральный нападающий «Палмейраса» и олимпийской сборной Бразилии Эндрик, который грядущим летом присоединится к мадридскому «Реалу», назвал свою цель.

«Моя цель — стать кумиром не только для некоторых людей, но и для вообще всех: стариков, маленьких детей, взрослых. Мои товарищи по команде не должны относиться ко мне как к 17-летнему мальчику, как к подростку… они должны относиться ко мне как к взрослому», — приводит слова Эндрика Placar.

Напомним, в минувшем сезоне Эндрик принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.