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Президент Ла Лиги: Перес как президент «Реала» — девять баллов, как глава Суперлиги — ноль

Президент Ла Лиги: Перес как президент «Реала» — девять баллов, как глава Суперлиги — ноль
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о том, как он оценивает работу Флорентино Переса на посту президента мадридского «Реала».

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«У «Реала» нет финансовых проблем. Флорентино — отличный руководитель для этого клуба, но не для других проектов. Как президенту «Реала» я ставлю ему девять баллов, но как руководителю Суперлиги и других соревнований я ставлю ему ноль», — приводит слова Тебаса Mundo Deportivo.

Напомним, Перес является одним из немногих клубных президентов, кто публично поддерживает проект Европейской Суперлиги. Кроме того, ранее руководитель «Реала» заявлял, что он успешно провёл переговоры с рядом европейских клубов, по итогам которых они согласились стать частью нового футбольного проекта, действующего вне юрисдикции УЕФА и ФИФА.

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