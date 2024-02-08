Игрок «Локомотива» Баринов: Миранчук на сегодняшний день лучший игрок «Аталанты»

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мнением о выступлениях российского полузащитника итальянской «Аталанты» Алексея Миранчука в последнее время. Напомним, Миранчук был признан лучшим игроком своего клуба в январе, сыграв шесть матчей во всех турнирах, а которых он отметился двумя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

«С Лёшей мы на связи, поздравляем друг друга со всеми праздниками. Очень рад за него и скучаю по-человечески. Он попал в такую атлетичную команду, где надо много пахать. А Лёха не такого плана футболист, у него другие сильные качества. Видимо, сейчас привык ко всем требованиям.

Как по мне, он на сегодняшний день — лучший игрок «Аталанты». Лучший! И возникает вопрос: а почему ему раньше-то не давали шанс? Просто дать четыре-пять игр, чтобы человек себя показал, чтобы привык к требованиям… А ему давали там по 10–15 минут. Что за это время сделаешь?» — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

В общей сложности Алексей Миранчук в этом сезоне сыграл за команду из Бергамо 19 игр, в которых забил три гола и отдал пять ассистов. При этом, по информации интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 7,5 млн.

Напомним, ранее Opta Sports сообщил, что Миранчук является лучшим созидателем Серии А в 2024 году. Миранчук отдал 21 передачу под удар в 2024 году. Его ближайшими преследователями по этому показателю являются Рафаэл Леау из «Милана» (15 передач) и Шарль Де Кетеларе, одноклубник Миранчука (14 передач).