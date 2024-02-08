Дмитрий Баринов: «Локомотив» сегодня определённо команда с яйцами

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов поделился мыслями о характере команды, а также о большом количестве забитых мячей в концовках матчей.

«Голы в концовках? Чаще мы спасались от поражения, а не вырывали победы, что не очень хорошо. Неудачные игры тоже есть. Связано ли это с наличием в команде большого количества харизматичных игроков, таких как Дзюба, Тикнизян, Лантратов? Не выделял бы ни Артёма, ни Тики, ни себя, ни кого бы то ни было ещё. Это желание, характер всей команды, а не каких-то отдельных личностей. Надо брать в целом всю команду.

«Локомотив» сегодня — определённо команда с яйцами. То, что в концовке добавляем, это как раз результат нашей общей работы на сборах. Что зимой в Абу-Даби, что летом в Баковке, но никто не замечает этого, ведь пашем мы за закрытыми дверями», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 27-летний Баринов принял участие в 20 матчах железнодорожников во всех турнирах, в которых забил один гол.

Напомним, «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Михаила Галактионова набрала 31 очко за 18 матчей. Лидирует «Краснодар» (38). В первом туре после возобновления сезона «Локомотив» в гостях встретится с московским «Динамо» в начале марта.