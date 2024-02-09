Никита Салтыков объяснил, почему не думает о «Локомотиве»

Нападающий «Локомотива» Никита Салтыков, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», ответил на вопрос о том, начал ли он знакомиться с московским клубом, игроком которого он официально стал этой зимой.

«Нет, пока никак не начинал. Я всё еще игрок «Крыльев Советов» и буду им ещё до лета. Поэтому все мысли о моей нынешней команде, о том, как ей помочь удачно провести вторую часть сезона. О «Локомотиве» сейчас не думаю. Даже с главным тренером «Локомотива» Михаилом Галактионовым не обсуждали будущую совместную работу? Нет, с ним тоже не встречались. Думаю, ещё успеем, когда начну тренироваться с «Локомотивом», — приводит слова Салтыкова «Известия».

Напомним, Никита Салтыков официально покинул самарский клуб «Крылья Советов» в январе. Он перешёл в московский «Локомотив». Соглашение железнодорожников с игроком рассчитано до 2028 года. До конца этого сезона Салтыков будет выступать за «Крылья Советов» на правах аренды.