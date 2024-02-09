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Эндрик: Беллингем произвёл на меня большое впечатление, он никогда не перестаёт бегать

Эндрик: Беллингем произвёл на меня большое впечатление, он никогда не перестаёт бегать
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17-летний центральный нападающий «Палмейраса» и олимпийской сборной Бразилии Эндрик, который грядущим летом присоединится к мадридскому «Реалу», поделился впечатлениями от посещения домашнего матча «сливочных».

«Наблюдая за игрой на «Сантьяго Бернабеу», я даже не смотрел на мяч, я смотрел, где находится свободное пространство, как располагаются игроки. Джуд Беллингем произвёл на меня большое впечатление, потому что он никогда не перестаёт бегать. Я мог следить за ним, и мне очень понравилось там находиться», — приводит слова Эндрика Madrid Xtra со ссылкой на Placar.

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, в минувшем сезоне Эндрик принял участие в 53 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 14 голами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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