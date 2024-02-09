Баринов: на своём примере посоветую Антону Миранчуку воспользоваться вариантом с Европой

Полузащитник и капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался о возможном уходе из клуба в конце нынешнего сезона Антона Миранчука.

«Уход Миранчука будет большой потерей для меня? Определённо. И для «Локомотива» потеря будет большая. У меня до конца будет теплиться надежда, что они с Рифатом сядут и всё-таки подпишут новые контракты. Нас и так тут осталось четыре человека, не хочется терять таких ребят, суперклассных футболистов.

Но, если Антон уедет в Европу, буду безумно за него рад, я ему даже на своём примере посоветую, чтобы он этим вариантом воспользовался. У него есть куда расти как футболисту, и такой переход позволит ему это сделать», — приводит слова Баринова «Матч ТВ».

Напомним, контракты Миранчука и Жемалетдинова с «Локомотивом» истекают по окончании нынешнего сезона.

Оба футболиста являются воспитанниками железнодорожников. Миранчук выступает за основную команду «Локомотива» с 2017 года. За этот период он принял участие в 203 матчах во всех турнирах, в которых отметился 47 голами и 32 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.