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Гол экс-игрока «Локомотива» Мариу помог «Бенфике» выйти в полуфинал Кубка Португалии

Гол экс-игрока «Локомотива» Мариу помог «Бенфике» выйти в полуфинал Кубка Португалии
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Закончился четвертьфинальный матч Кубка Португалии, в котором «Визела» принимала «Бенфику». Встреча прошла в Визеле на стадионе «Ду Визела» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Кубок Португалии . 1/4 финала
08 февраля 2024, четверг. 23:45 МСК
Визела
Визела
Окончен
1 : 2
Бенфика
Лиссабон
0:1 Кабрал – 34'     0:2 Мариу – 65'     1:2 Петров – 68'    

Счёт на 34-й минуте открыли гости. С передачи Рафаэла Силвы забил бразильский форвард Артур Кабрал. Во втором тайме на 65-й минуте экс-игрок «Локомотива» Жоау Мариу упрочил преимущество гостей. Ассистировал ему форвард «Бенфики» Кабрал. Один мяч «Визела» сумела отыграть, усилиями сербского защитника Савы Петрова.

Таким образом, «Бенфика» вышла в полуфинал Кубка Португалии, где встретится с «Виторией Гимарайнш».

В следующем матче «Бенфика» в рамках 21-го тура чемпионата Португалии встретится в гостях с «Виторией Гимарайнш», а «Визела» проведёт выездной матч с «Жил Висенте». Матчи пройдут 11 и 13 февраля соответственно.

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