Венесуэльские фанаты делали жесты, имитирующие обезьян, в адрес семьи Эндрика

Семья будущего игрока мадридского «Реала» Эндрика, выступающего за олимпийскую сборную Бразилии, подверглась оскорблениям на расовой почве со стороны болельщиков Венесуэлы во время матча квалификационного турнира КОНМЕБОЛ к Олимпийским играм — 2024 в Париже. Бразильцы одержали победу со счётом 2:1.

«CBF осуждает акты расизма в отношении членов семьи Эндрика, которые произошли в четверг вечером на стадионе «Бригидо Ириарте» в Каракасе во время и после матча, в котором олимпийская сборная Бразилии победила Венесуэлу.

Демонстрации болельщиков в футболках команды соперников были направлены, в частности, против отца Эндрика, Дугласа Рамоса. Они делали жесты, имитирующие обезьян.

Как только ему стало известно об этом эпизоде, глава делегации сборной Бразилии в Венесуэле Даниэль Васконселос от имени президента CBF Эдналдо Родригеса выразил солидарность с игроком и его семьёй», — говорится в заявлении Бразильской конфедерации футбола (CBF).

После этой победы в активе сборной Бразилии до 23 лет стало три очка. Команда располагается на втором месте в финальной группе. Лидирует Парагвай, набравший четыре очка в двух играх.