Килиан Мбаппе не сыграет с «Лиллем», форварда обследуют в пятницу — Гренье

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе пропустит матч чемпионата Франции с «Лиллем» из-за полученного ранее повреждения, сообщает журналист Адриан Гренье в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, в парижском клубе не хотят рисковать здоровьем Мбаппе. В пятницу Килиан пройдёт дополнительное медобследование. Напомним, 25-летний футболист получил болезненный удар в недавнем матче Кубка Франции с «Брестом». Французский форвард смог доиграть встречу до конца, однако в четверг пропустил тренировку команды.

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл 29 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, записав в свой актив 30 голов и семь результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Мбаппе в € 180 млн.