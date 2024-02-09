«Сейчас на второй тайм выйдем, два забьём». Мутко — о победе России над Англией в 2007-м

Экс-президент РФС и бывший министр спорта Виталий Мутко поделился воспоминаниями о матче отборочного тура чемпионата Европы 2008 года со сборной Англии, состоявшемся 17 октября 2007 года на стадионе «Лужники» в Москве. Тогда россияне одержали волевую победу со счётом 2:1.

«Нам нужна была только победа, потому что на «Уэмбли» проиграли. Вечером мы встретились с Хиддинком, и он мне говорит: «На искусственном газоне в «Лужниках» мы сможем». Он мне практически всю тактику на игру рассказал тогда.

В ложе сидят представители правительства, высокие люди. Выходим к ним в перерыве, счёт 1:0 в пользу Англии, и все уже говорят: «Топор уже вешать? Ну что, как обычно». Я не выдержал: «Давайте по рюмке нальём, за ребят выпьем. Сейчас на второй тайм выйдем, два забьём. Ребята вышли — и забили. Мне в конце матча говорят: «Ты знал!» Отвечаю: «Да, договорился», — приводит слова Мутко «Матч ТВ».

Напомним, на перерыв сборная Англии ушла в качестве лидеров благодаря забитому голу нападающего Уэйна Руни. Во втором тайме Роман Павлюченко оформил дубль и принёс победу российской национальной команде. Эта победа помогла России попасть в финальную часть чемпионат Европы — 2008 в Австрии и Швейцарии, где подопечные Гуса Хидинка заняли третье место, уступив в полуфинале будущим чемпионам — Испании.

Мутко был избран президентом Российского футбольного союза (РФС) 2 апреля 2005 года. 24 ноября 2009 года на внеочередной конференции исполком Союза утвердил отставку Виталия Мутко с поста президента организации.