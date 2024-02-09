Кураньи назвал лучшего игрока «Динамо» в этом сезоне

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, кого считает лучшим игроком в составе бело-голубых прямо здесь и сейчас. Немецкий экс-футболист выделил бразильского полузащитника Бителло, а также высказался о его сильных качествах. По мнению Кураньи, Бителло — это тот футболист, который может переворачивать ход матчей.

«Я не могу смотреть матчи „Динамо“, потому что в Германии очень тяжело найти трансляцию, но читаю газеты, слежу за социальными сетями клуба, поэтому могу видеть результаты. Если говорить о лучшем игроке „Динамо“ прямо сейчас, то для меня это Бителло. Потому что он сильный, имеет хороший дриблинг, забивает сам или делает голевые передачи. Это футболист, который может менять игру», — приводит слова Кевина Кураньи ТАСС.

Напомним, бразильский полузащитник Бителло провёл за «Динамо» в сезоне-2023/2024 15 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативных паса. Он перебрался в Россию из бразильского «Гремио».