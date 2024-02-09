Кевин Кураньи: надеюсь, что «Динамо» станет чемпионом

Бывший нападающий московского «Динамо» Кевин Кураньи высказался о турнирных перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне. Немецкий экс-футболист выразил надежду на то, что «Динамо» станет чемпионом Российской Премьер-Лиги. По мнению Кураньи, в составе московской команды собраны отличные футболисты.

«Динамо» провело хорошие матчи в этом сезоне, но чемпионат длинный. Думаю, что дела пойдут хорошо. Я надеюсь, что «Динамо» станет чемпионом. У них хорошая команда с классными футболистами, очень хороший тренер. Сейчас у них идет подготовка, чтобы в отличной форме подойти ко второй части сезона. Надеюсь, что команда сможет побороться за чемпионство», — приводит слова Кевина Кураньи ТАСС.

Напомним, к зимнему перерыву в сезоне «Динамо» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 18 матчей. У лидера — «Краснодара» — 38 очков в активе.

Ранее Кураньи рассказал, кого считает лучшим игроком московского «Динамо» прямо здесь и сейчас.