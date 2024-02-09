Чистяков: аренда в «Сочи» — моя инициатива, попросил «Зенит» пойти мне на уступки

Центральный защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков, выступающий на правах аренды в футбольном клубе «Сочи», рассказал об адаптации в новом клубе, а также заявил, что переход был его собственной инициативой.

«В принципе, адаптация не заняла долгое время. Кое‑кого из ребят знал уже, с кем‑то до сих пор знакомлюсь. Но чемпионат тот же, футбол тот же. Поэтому особо много адаптации не потребовалось. Всё нравится.

Аренда стала неожиданностью? Нет, это была моя инициатива. Я хотел больше играть. Понимал, что надо что‑то менять в жизни. Попросил руководство и тренерский штаб «Зенита» пойти мне навстречу, на уступки. Хочу сказать им большое спасибо за это», — приводит слова Чистякова «Матч ТВ».

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги 30-летний Дмитрий Чистяков провёл пять матчей. Также на счету защитника две игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. В составе «Зенита» Чистяков трижды становился чемпионом России и три раза выигрывал Суперкубок России. Суммарно за санкт-петербургский клуб он провёл 82 матча.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей.