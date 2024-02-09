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Экс-игрок «СКА Ростов» Соломатин: деньги Басты — что хочет, то и делает

Экс-игрок «СКА Ростов» Соломатин: деньги Басты — что хочет, то и делает
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Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин отреагировал на решения Василия Вакуленко, более известного под псевдонимом Баста, перевести свой футбольный клуб «СКА Ростов-на-Дону» из Второй лиги в Медиалигу. Напомним, Соломатин также успел поиграть в составе «СКА Ростов».

«Баста — президент клуба. Это его деньги — что он хочет, то и делает. Больше ничего сказать не могу», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Напомним, «СКА Ростов» был основан в 1937 году. Команда становилась серебряным призёром чемпионата СССР 1966 года и обладателем Кубка СССР 1981 года.

В первой половине нынешнего сезона СКА выступал в группе 1 дивизиона «Б» ЛЕОН-Второй лиги, где занял второе место из восьми, набрав 28 очков. Позже Баста заявил, что клуб будет выступать в Медиалиге из-за финансовых проблем.

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