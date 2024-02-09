Агент Маргасова: Тимофей не убежит с тонущего корабля, если «Сочи» не останется в РПЛ

Футбольный агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Сочи» Тимофея Маргасова, прокомментировал ситуацию с истекающим контрактом игрока. Действующее соглашение с клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

«Он не первый год в команде. Думаю, летом мы обо всём договоримся. Надеюсь, что «Сочи» останется в РПЛ. «Сочи» для Тимофея — не просто команда, он много лет провёл здесь, один из старожилов, иногда выводит команду в роли капитана. Если же «Сочи» не удастся сохранить прописку в элите, Тимофей точно не убежит с тонущего корабля», — приводит слова Талаева «Матч ТВ».

31-летний Маргасов присоединился к «барсам» в 2020 году. В нынешнем сезоне Тимофей принял участие в 18 матчах сочинцев во всех турнирах, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи.

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в таблице РПЛ сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за 18 матчей. В первом матче после зимней паузы «Сочи» встретится с «Балтикой».