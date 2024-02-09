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Соломатин рассказал об инциденте с Игорем Денисовым в «Динамо»

Соломатин рассказал об инциденте с Игорем Денисовым в «Динамо»
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Бывший полузащитник «Динамо», «Анжи», «Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин рассказал об инциденте, который произошёл у него с Игорем Денисовым во времена выступлений за московское «Динамо».

«На самом деле в жизни Денисов максимально простой человек. С ним интересно. Было такое, что он не особо любил молодых. Но в один прекрасный день я высказал ему всё, что думаю. После этого я просто стоял и смотрел, как он на меня идёт… У меня вся жизнь перед глазами пролетела (смеётся). А Игорь просто пожал мне руку, и со следующего дня всё изменилось. Он стал больше разговаривать, пошли какие-то общие интересы. Совершенно обычный человек. О нём ходят какие-то мифы, но это в основном неправда», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

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