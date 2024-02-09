Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игорь Корнеев рассказал о своих полномочиях в «Химках»

Игорь Корнеев рассказал о своих полномочиях в «Химках»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист ЦСКА и «Эспаньола» Игорь Корнеев рассказал о своих полномочиях в футбольном клубе «Химки».

«Речь больше идёт о консультации клуба по некоторым вопросам, включая индивидуальные тренировки, в том числе на поле», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что Корнеев вошёл в тренерский штаб наставника подмосковной команды Андрея Талалаева.

Игорь Корнеев является воспитанником «Спартака». За свою карьеру Игорь успел поиграть за московский ЦСКА, с которым выиграл чемпионат и Кубок СССР. После этого он выступал за испанские «Эспаньол» и «Барселону», а также за «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду» из Нидерландов. Ранее Корнеев работал советником вице-президента «Монако» Олега Петрова.

«Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. После 20 туров подопечные Андрея Талалаева записали на свой счёт 36 очков.

Материалы по теме
«Химки» сделали предложение лучшему бомбардиру чемпионата Венесуэлы — Источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android