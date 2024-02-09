Игорь Корнеев рассказал о своих полномочиях в «Химках»

Бывший футболист ЦСКА и «Эспаньола» Игорь Корнеев рассказал о своих полномочиях в футбольном клубе «Химки».

«Речь больше идёт о консультации клуба по некоторым вопросам, включая индивидуальные тренировки, в том числе на поле», — сказал Корнеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появилась информация, что Корнеев вошёл в тренерский штаб наставника подмосковной команды Андрея Талалаева.

Игорь Корнеев является воспитанником «Спартака». За свою карьеру Игорь успел поиграть за московский ЦСКА, с которым выиграл чемпионат и Кубок СССР. После этого он выступал за испанские «Эспаньол» и «Барселону», а также за «Херенвен», «Фейеноорд» и «Бреду» из Нидерландов. Ранее Корнеев работал советником вице-президента «Монако» Олега Петрова.

«Химки» занимают второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. После 20 туров подопечные Андрея Талалаева записали на свой счёт 36 очков.