«Сочи» объявил о подписании Рудакова из «Ростова»

Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании голкипера «Ростова» Максима Рудакова. 28-летний вратарь будет выступать за новую команду под первым номером.

Напомним, у Рудакова есть опыт иностранных выступлений. Ранее он выступал за финские ХИК и «Хонку». Рудаков становился чемпионом и лучшим вратарём сезона с ХИКом. За два года выступлений вратаря в «Хонке» портал Transfermarkt повысил его рыночную стоимость с € 250 тыс. до € 450 тыс. Именно такая стоимость сохраняется у футболиста по сей день.

Напомним, «Сочи» набрал 11 очков в 18 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги и занимает последнее место в турнирной таблице к зимнему перерыву. «Ростов» набрал 21 очко и занимает 10-ю строчку в таблице.