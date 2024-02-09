Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Кадис — Реал Бетис. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сочи» объявил о подписании Рудакова из «Ростова»

«Сочи» объявил о подписании Рудакова из «Ростова»
Комментарии

Футбольный клуб «Сочи» объявил о подписании голкипера «Ростова» Максима Рудакова. 28-летний вратарь будет выступать за новую команду под первым номером.

Напомним, у Рудакова есть опыт иностранных выступлений. Ранее он выступал за финские ХИК и «Хонку». Рудаков становился чемпионом и лучшим вратарём сезона с ХИКом. За два года выступлений вратаря в «Хонке» портал Transfermarkt повысил его рыночную стоимость с € 250 тыс. до € 450 тыс. Именно такая стоимость сохраняется у футболиста по сей день.

Напомним, «Сочи» набрал 11 очков в 18 матчах нынешнего сезона Российской Премьер-Лиги и занимает последнее место в турнирной таблице к зимнему перерыву. «Ростов» набрал 21 очко и занимает 10-ю строчку в таблице.

Материалы по теме
«Спартак» нацелился на ещё одного легионера! LIVE трансферов РПЛ
Live
«Спартак» нацелился на ещё одного легионера! LIVE трансферов РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android