Тухель — о победной серии «Байера»: впечатляет, но у нас всего на два очка меньше

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о победной серии леверкузенского «Байера».

«30 команд пытались их обыграть, никому не удалось. Посмотрим, что будет завтра. Эта серия, конечно, впечатляет, но у нас всего на два очка меньше. Этот матч — отличная возможность для нас. Мы будем готовы и поедем туда, чтобы выиграть», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

После 20 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Байер» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую следом «Баварию» на два очка. Завтра, 10 февраля, леверкузенцы сыграют с мюнхенцами в матче 21-го тура чемпионата Германии. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» и начнётся в 20:30 мск.