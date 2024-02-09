Тухель — о критике: многие «нейтральные» болельщики хотят, чтобы «Байер» выиграл титул

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель заявил, что не понимает причин, по которым критикуют его команду.

«Первая половина этого сезона — одна из лучших для «Баварии» за последние несколько лет. Я не понимаю, почему люди не рады этому. Я не жду, что мы будем выигрывать 4:0 в каждом матче. Мы играем против многих «нейтральных» болельщиков, которые хотят, чтобы «Байер» выиграл чемпионат. Но мы играем ради самих себя и ради титула», — приводит слова Тухеля Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

После 20 туров Бундеслиги нынешнего сезона «Байер» возглавляет турнирную таблицу, опережая идущую следом «Баварию» на два очка. Завтра, 10 февраля, леверкузенцы сыграют с мюнхенцами в матче 21-го тура чемпионата Германии. Игра состоится на стадионе «Бай-Арена» и начнётся в 20:30 мск.