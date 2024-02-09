Павел Соломатин: зря я машину купил — надо было тоже квартиру брать!

Бывший полузащитник московского «Динамо», махачкалинского «Анжи», пермского«Амкара», а ныне игрок казанского «Сокола» Павел Соломатин рассказал, что купил на первые большие деньги, полученные с футбола. По его словам, он купил машину, и это стало ошибкой — лучше было приобрести квартиру.

«Маме квартиру. Я себе зря машину купил — надо было тоже квартиру брать! В итоге тачку через год продал. Это тоже была ошибка», — сказал Павел Соломатин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Егору Кабаку.

Ранее Соломатин также рассказывал, что на определённом этапе карьеры деньги вскружили ему голову. Он подчеркнул, что данная проблема встречается в России у многих молодых футболистов, в число которых попал и он.