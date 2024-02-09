Глен Джонсон: Трент и Салах могут заинтересовать любой клуб

Бывший защитник «Ливерпуля» Глен Джонсон полагает, что мерсисайдскому клубу нужно быть готовым к тому, что Трент Александер-Арнольд и Мохамед Салах привлекут внимание других команд.

«Давайте будем реалистами, кто не захочет купить Трента Александер-Арнольда и Мо Салаха по дешёвке? Я не верю, что этим летом в «Ливерпуле» будет большой отток игроков, если только сейчас не урегулировать ситуацию с контрактами, а этого не произойдёт, потому что игроки хотят знать, что будет с клубом дальше.

Если они плохо начнут следующий сезон, то через год мы будем говорить о том, что у них осталось шесть месяцев до конца контракта. Если это произойдёт, у «Ливерпуля» будут проблемы, потому что Трент и Мо могут заинтересовать любой клуб», — приводит слова Джонсона издание Daily Mail.